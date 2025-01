Biccy.it - Zeudi ferita da Helena: “Ha scelto Javier, non me”

La sera del lancio del bollitore, il Grande Fratello ha costrettoPrestes a evitare ulteriori rapporti con gli inquilini e di rinchiudersi nella camera da letto che un tempo è stata di Clayton Norcross e inaccessibile al resto della Casa. Una decisione per evitare presumibilmente altri scontri con Jessica Morlacchi e calmare un po’ le acque. Un isolamento notturno che la brasiliana ha potuto condividere con qualcuno a sua scelta ma, al contrario delle previsioni, non haDi Palma, maMartinez.Questa scelta ha feritoche parlando con Ilaria Galassi ha detto: “alla fine la persona se l’è scelta, ieri per dormire con lei ha. Io non sono stupida, ma per me va bene, basta che lei stia bene e che si riprenda, ma deve essere coerente ed avere una stabilità emotiva.