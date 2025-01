Tokyo prima asta del 2025 | un tonno venduto a 12 mln euro

Thesocialpost.it - Tokyo, prima asta del 2025: un tonno venduto a 1,2 mln euro

Undi 276 chilogrammi è statoalladell’anno aper 207 milioni di yen, equivalenti a circa 1,27 milioni di. Questo è il secondo prezzo più alto mai registrato e rappresenta un segnale di speranza per la ripresa economica del Giappone.L’, avviata alle 5:10 del mattino presso il mercato di Toyosu, è un appuntamento tradizionale che simboleggia l’ottimismo degli imprenditori all’inizio dell’anno e offre un buon auspicio all’industria della pesca. Toyosu, oltre a essere un importante centro commerciale, è anche una meta molto apprezzata dai turisti.Il preziosopinna blu, pescato al largo di Oma nella prefettura di Aomori, è stato acquistato da un grossista in collaborazione con la catena di ristoranti Sushi Ginza Onodera. Tuttavia, il prezzo di quest’anno resta distante dal record del 2019, quando undi 278 chilogrammi fu aggiudicato per 333,6 milioni di yen (circa 2,06 milioni di).