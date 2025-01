Laprimapagina.it - Tajani: riforma della giustizia prioritaria per Forza Italia e tutta la maggioranza

Larappresenta una delle principali priorità del governo guidato da Giorgia Meloni. Antonio, segretario di, ha ribadito l’impegno del suo partito, così come degli altri partiticoalizione di centrodestra, a portare avanti il processo di revisione del sistema giudiziario. Intervistato da Affarni.it,ha sottolineato l’importanza di approvare rapidamente il testo, auspicando che il Parlamento possa concludere l’iter legislativo entro la fine del 2025.La, che è ancora in fase di elaborazione, punta a rendere il sistema giudiziariono più efficiente, trasparente e vicino alle esigenze dei cittadini. Tra le misure al vaglio, si parla di:Riduzione dei tempi dei processi, con interventi per semplificare le procedure e snellire l’arretrato giudiziario.