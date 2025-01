Liberoquotidiano.it - "Sguaiato, questo si è giocato la credibilità": Domenica In, volano insulti sugli ospiti in studio

Leggi su Liberoquotidiano.it

In torna e subito fa discutere. Sono diversi glidi Mara Venier in questa puntata di5 gennaio. Tra gli altri anche Rosanna Lambertucci, Rossella Erra, ma anche Paolo Fox con le stelle per2025 che è appena cominciato. Subito dopo l'inizio della puntata inè partita la musica e così glisi sono messi a cantare. Apriti cielo, subito sono arrivate le critiche del mondo di X che segue minuto per minuto, commentando, la puntata. "Tra lambertucci il marito, paolo fox, la erra, siamo al kitch più. ah, dimenticavo friedman e consorte", tuona un utente. A quanto pare non è stata gradita nemmeno la presenza di Friedman, fresco fresco da Ballando con le Stelle: "Noi paghiamo il canone per? per trasmissioni improvvisate con questi personaggetti che si esibiscono in maniera imbarazzante ? aridateci li sordi .