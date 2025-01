Se ciao altro che cavaliere! Uomini e Donne colpo di scena Barbara De Santi | pizzicata col famoso tronista

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dee le parole, inaspettate, sul noto. Come tutti sannoè in pausa per le vacanze natalizie, il pubblico dovrà attendere ancora poco: martedì 7 genaio il dating show condotto da Maria De Filippi torna nel pomeriggio su Canale 5. Tra le protagoniste, ormai da anni, c’è proprio la dama del Trono Over reduce da una brutta delusione, ma pronta a rifarsi. L’insegnante di Mantova si era illusa di poter costruire qualcosa di importante con Vincenzo. Quest’ultimo, però, dopo alcune uscite insieme ha preferito approfondire la conoscenza di Ilaria, che lo ha colpito maggiormente. Fra i tre i toni si sono anche alzati parecchio, ma adessoDe, durante un’intervista al magazine di UeD, rivela il proprio interesse per un.Leggi anche: “C’è una cosa che devi sapere”.