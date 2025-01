Sport.quotidiano.net - Scelte. Le probabili formazioni a Ferrara

Così in campo: (stadio Mazza, ore 12,30) SPAL (3-5-2): Galeotti; Arena, Nador, Bassoli; Calapai, D’Orazio, El Kaddouri, Zammarini, Mignanelli; Antenucci, Rao. A disposizione: Melgrati, Meneghetti, Bruscagin, Ntenda, Awua, Radrezza, Haoudi, Boccia, Buchel, Kane, Bidaoui, Contè, Cecchinato. Allenatore: Dossena PERUGIA (4-2-3-1): Albertoni; Mezzoni, Riccardi, Dell’Orco, Giraudo; Torrasi, Giunti; Matos, Di Maggio, Lisi, Montevago. A disposizione: Yimga, Romagnoli, Amoran, Plaia, Leo, Bartolomei, Broh, Agosti, Cisco, Polizzi, Bacchin, Marconi. Allenatore: Zauli Arbitro: Lorenzo Maccarini di Arezzo. Assistenti: Alessandro Parisi di Bari e Carmine De Vito di Napoli. Quarto ufficiale Erminio Cerbasi di Arezzo. In televisione: la partita disarà trasmessa su Now tv e su Sky Sport (canale 201,202,251).