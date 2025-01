Tvplay.it - “Scambio” in attacco, Ibrahimovic vuole l’ex Juve in rossonero

In estate Zlatanha commesso tanti errori in casa Milan. La società ha appena cambiato tecnico e pensa stavolta anche al futuro.Domani sera Sergio Conceicao avrà la possibilità di vincere il suo primo titolo sulla panchina del Milan. E poterlo fare alla fine alla sua seconda panchina. Zlatanha scelto Fonseca in estate per il post Pioli ma non è stato ripagato e l’obiettivo massimo che il clubha in campionato è la lotta per il quarto posto.“” inin(Lapresse) TvPlayAnche per questo vincere la supercoppa sarebbe molto importante in una stagione come questa e una vittoria nel derby (la seconda consecutiva) sarebbe tanto visto le ultime difficili annate. Intanto il clubpensa anche alla prossima stagione e la società ha le idee chiare su come rinforzare la propria rosa.