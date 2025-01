Pronosticipremium.com - Roma Primavera-Verona 1-2, Falsini: “Hanno meritato la vittoria”

Leggi su Pronosticipremium.com

Questa mattina si è interrotta la striscia di vittorie consecutive della, caduta al Tre Fontane con il risultato di 1-2 contro l’Hellas. Al termine della sfida, il tecnico dei giallorossi Gianlucaha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Faccio i complimenti alche ha fatto un’ottima partita e halae poi abbiamo non fatto tante cose. Oggi non è stata una bella partita, anzi tutt’altro“. Sulla mancata reazione della squadra nella ripresa: “Prima di tutto, ilsi è abbassato molto, ha una struttura fisica diversa dalla nostra, noi abbiamo giocatori con caratteristiche diverse, che vanno un po’ in difficoltà, soprattutto quando troviamo queste squadre. Dobbiamo essere più bravi, palleggiare con più qualità e avere più personalità.