Resti trovati in un bosco a Recco: identificato il 67enne farmacista scomparso un anno fa

, 5 gennaio 2025 – Sono di Mauro Caratti, 67 anni,di Acqui Terme (Alessandria), iumani rinvenuti ieri in unvicino a via Cotulo, nel comune di. A identificarli è stata la moglie dell’uomo, riconoscendo l’orologio e i vestitisul luogo. Ilrisultavadal 29 dicembre 2023, quando era stato visto l’ultima volta salire su un treno diretto in Liguria.La scoperta e i dettagliIsono stati individuati da un cacciatore, che ha immediatamente allertato le autorità. Accanto al corpo, ancora parzialmente vestito, sono statialcuni oggetti personali: un K-Way viola, scarpe da ginnastica di colore bianco, grigio e giallo, un orologio, un portafoglio contenente 50 euro e pillole per la cura dell’epilessia. Gli abiti e le scarpe hpermesso ai Carabinieri didi collegare ia Caratti, il quale non aveva con sé né documenti né cellulare.