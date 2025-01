Inter-news.it - Reijnders: «Vogliamo dimostrare qual è la miglior squadra di Milano»

Leggi su Inter-news.it

, dopo aver parlato di Inter battibile, ha voluto rincarare la dose parlando anche di supremazia meneghina. Il suo pensiero.SUPREMAZIA – Tijjani, ai canali ufficiali del club, ha espresso il suo pensiero su Inter-Milan: «Non vedo l’ora di giocare questa partita perché è la mia prima finale e voglio vincere il primo trofeo con il Milan. È importante per me, ma soprattutto per il club evincere il trofeo per il Milan. Penso che possiamo battere di nuovo l’Inter, lo abbiamo già dimostrato ad inizio campionato. Bisogna rifare quel tipo di partita, mostrandoè ladi. Nel gruppo c’è una buona atmosfera, tutti sanno cosa fare domani, siamo una buona. Parleremo e lotteremo per vincere la coppa».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «è ladi»)© Inter-News.