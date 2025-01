Pellegrini e Saelemaekers il derby è della Roma e la Lazio rallenta ancora | cronaca e pagelle

Leggi su Sportface.it

Ilnumero 184storia è, e con merito. I giallorossi piegano laal termine di una partita comunque equilibrata, ma che con malizia e cinismo i ragazzi di Ranieri hanno fatto propria, segnando due gol nel primo tempo e gestendola poi nella ripresa, in cui c’è la sfuriata dei biancocelesti che non riescono però in nessun modo ad accorciare le distanze e si fanno prendere poi dal nervosismo che spezzetta il gioco in continue risse. Con questo trionfo, Claudio Ranieri diventa il primo allenatorestoriaSerie A a vincere i suoi primi quattroCapitale sulla panchina giallorossa, staccando così Alfredo Foni che arrivò a tre successi, e sono in tutto cinque isu cinque vinti dal tecnico di Testaccio.I ragazzi di Baroni ci arrivavano con un divario di quindici punti ed era la differenza più alta mai registrata nella storia in favore dei biancocelesti nei confronti dei cugini, ma in campo questo divario non si è mai visto, e del resto nelle ultime cinque giornate le due squadre avevano ottenuto gli stessi punti.