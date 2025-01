Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Erice vince su Salerno e chiude al comando la prima parte di regular season

AC Life Stylebatte Jomie conquista in solitaria ilto al termine delladella stagione 2024/25 diA1. Le siciliane si distinguono davanti al proprio pubblico imponendosi con il punteggio di 30-18.Il primo match del 2025, recupero del 10ma giornata presso il Pala Cardella, ha visto le Arpie condurre il gioco sin dal primo tempo (16-7). La ripresa non ha modificato i valori in campo, le padrone di casa hanno con merito completato l’opera imponendosi con un margine di oltre dieci lunghezze.La replica della finale Scudetto della stagione 2022/23 apre quindi ufficialmente il 2025, il campionato nostrano ditornerà a pieno regime nel prossimo week-end con l’inizio del girone di ritorno.detta il ritmo nella graduatoria assoluta con due punti di margine nei confronti di Cassano Magnago, Adattiva Pontinia e Jomi