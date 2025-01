Ilfattoquotidiano.it - Nelly Furtado: “Mi mostro senza trucco né filtri, ho le vene varicose. Dovete amarvi e vi deve piacere quello che vedete allo specchio. Esprimetevi liberamente”

“Amate con ogni centimetro del vostro cuore”. Cosìcon un lungo post ha voluto fare gli auguri di buon anno ai suoi fan. La cantante di successi come “I’m Like a Bird” del 2000, ha postato degli scatti in bikini, mostrandosi al naturale,inganno. In realtà la decisione di mostrarsiveli è per lanciare un messaggio prezioso di accettazione di sé.“In queste foto non hoe non ci sono modifiche o, ma ho un’abbronzatura spray! Ho leche mi ricordano mia madre, le mie zie e la vita. – ha scritto l’artista – Quindi penso che sia per questo che non mi sono ancora ‘separata’ da loro. Il mio messaggio per il 2025 èdi esprimerti, celebrare la tua individualità e sapere che va benissimo stare bene con ciò che vedie che va bene anche volere qualcosa di diverso.