Napoli, mercato invernale bollente: Conte sogna Chiesa, Pellegrini e Danilo

Tempo di lettura: 3 minutiIl, dopo aver concluso il girone d’andata del campionato in vetta alla classifica con 44 punti, mira a rafforzare ulteriormente la rosa per puntare al titolo. Antonioha richiesto uno sforzo alla società, individuando diversi profili diche potrebbero arricchire la squadra. Tra i nomi più insistenti, spiccano quelli di, Lorenzoe Federico.La situazione di Lorenzoalla Roma sembra essere giunta ad un punto critico. Il capitano giallorosso, sotto pressione per il rendimento non all’altezza delle aspettative e la tensione con una parte della tifoseria, potrebbe lasciare la Capitale già a gennaio. Ilha individuato in lui un’opportunità interessante, soprattutto per il suo talento e l’esperienza maturata negli ultimi anni.