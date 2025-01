Pianetamilan.it - Milan, doppio colpo Rashford-Garnacho. Olmo, la verità. Leao e Ibra …

Leggi su Pianetamilan.it

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Il possibile arrivo di Alejandroale le ultime su Marcus. Ma anche lasu Danie le condizioni di Rafael, oltre al retroscena su Zlatanhimovic. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianeta.it' oppure scorrendo le prossime schede. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Marcussembra essere il nome più caldo per l'attacco delin questa sessione invernale di calciomercato e, a questo proposito, potrebbe essere decisivo un intervento di Zlatanhimovic. Il primo a rivelare che il Manchester United avrebbe offerto il suo esubero di lusso ai rossoneri, nella giornata di sabato 4 gennaio, è stato Matteo Moretto, in un articolo pubblicato su 'Relevo'. Nelle ultime ore, poi, sono giunte conferme su conferme e praticamente nessuna smentita, il che fa sognare i tifosi rossoneri.