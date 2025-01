Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: Pellegrini il nome più caldo in uscita, ma non il solo

4 gennaio 2025 - Ilè aperto da pochi giorni, ma le voci circa potenziali cessioni o acquisti hanno già cominciato a circolare senza sosta. In estate si era auspicata una rivoluzione, con cambio di paradigmi sule importante svecchiamento della rosa. Questo avrebbe dovuto sulla carta spingere i giallorossi a fare quel passo in più per conquistare la Champions League per la prima volta da quando i Friedkin sono diventati proprietari di maggioranza del club. L'anticipazione di inizio anno è diventata però presto paura di una squadra incapace di adattarsi a ben due allenatori, prima della rinnovata tranquillità grazie all'arrivo di Claudio Ranieri. I risultati difficoltosi di inizio anno hanno però fatto riconsiderare molto le scelte effettuate in precedenza sulla rosa e in questa sessione diinvernale, potrebbero arrivare anche i primi cambi di rotta a livello tecnico.