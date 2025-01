Ilrestodelcarlino.it - "Meglio il vecchio piano con tanti capannoni?"

"Èilprogetto di un centro commerciale con diversio quello nuovo, più accattivante e dalle linee morbide?" È la domanda che l’imprenditore Alberto Simonetti rivolge ai consiglieri comunali e anche ai maceratesi. "Io – spiega – ho le autorizzazioni per quello costituito da, per cui ecco cosa sorgerà a Piediripa nel caso in cui non dovesse essere approvata la variante in consiglio comunale". L’imprenditore mette sul tavolo le due ipotesi e chiede cosa ne pensano i consiglieri comunali chiamati a esprimersi nella seduta di fine mese. "Quell’area è a uso commerciale e vogliamo realizzarvi una struttura commerciale, l’unica cosa è che intendiamo costruire un centro commerciale più bello, aperto a mostre, al sociale, a incontri, convegni. Diventerà un polo di riferimento capace di attrarre tante persone così come sta accadendo al Cuore Adriatico".