Laprimapagina.it - Mattarella in visita a sorpresa a Caivano: un messaggio di speranza per i giovani

Leggi su Laprimapagina.it

Il Presidente della Repubblica, Sergio, si è recato aal Parco Verde di, partecipando alla messa di mezzogiorno nella chiesa di San Paolo, celebrata da don Maurizio Patriciello. Accolto calorosamente dal parroco e dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari,ha voluto portare undi vicinanza ealla comunità locale.Giunto con tre auto blu, il Capo dello Stato ha preso posto tra i fedeli, sorprendendo i presenti. Al termine della celebrazione, ha ringraziato don Patriciello per il suo impegno e ha rivolto gli auguri per il futuro, con particolare attenzione ai bambini e ai: “Su di loro si fondano le speranze di questa comunità. Garantire lavoro, crescita e benessere è essenziale per il loro futuro”.Don Patriciello ha sottolineato l’importanza della, esprimendo gratitudine e orgoglio per una comunità che, nonostante le difficoltà, “non ha abbassato la testa”.