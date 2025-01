Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: Hensien cerca la rimonta, attesa per Peterlini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA13.09 Partita Martina Dubovska (-0.21).13.09 Gara da dimenticare per la francese che chiude in ultima posizione a 1.37.13.08 Partita Clarisse Breche (-0.16). Si entra nel vivo della gara: dalla francese all’ottava posizione c’era meno di un secondo di ritardo.13.07 L’americana fa il miglior tempo nell’ultimo settore e passa in testa per 57 centesimi.13.06 È il momento di Katie(-0.05).13.05 Quarta posizione per Alphand che rischia di incrociare le punte sul muro finale perdendo molto tempo.13.05 La svedese fatica a prendere il ritmo nelle prime porte dove c’è molto ghiaccio.13.05 È il momento di Estelle Alphand (-0.01)13.04 Stoffel passa in testa con 13 centesimi su Gritsch che però ha guadagnato oltre 2 decimi nelle ultime porte.