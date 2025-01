Oasport.it - LIVE Novara-Milano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Igor straripante nel secondo set, 13-4

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-ROMA DIDALLE 16.0016-6 Sbaglia la battuta Tolok. Intanto Lavarini ha inserito anche la canadese Smerk togliendo dal campo Egonu.16-5 ACE TOLOKKKKK!15-5 Passa il primo tempo giocato da Aleksic.14-5 Va a segno Konstantinidou, entrata in campo al posto di Orro.14-4 ACE BONIFACIOOOOOO! +10 addirittura perin questo set.13-4 MURO ALEKSICCCCC!12-4 Out la battuta di Elena Pietrini, entrata in campo al posto di Daalderop.11-4 Mani out di Egonu dalla seconda linea.11-3 Primo tempo vincente di Bonifacio.10-3 Va a segno Tolok dopo che il precedente tentativo era stato respinto dalla difesa avversaria.9-3 MURO KURTAGICCCC!9-2 MURO BONIFACIOOOO! Incontenibilein questoset.8-2 Diagonale portentosa di Tolok.