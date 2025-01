Oasport.it - LIVE Conegliano-Roma 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-12, arriva la reazione delle padrone di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NOVARA-MILANO DIDALLE 20.302-1 Orvosova spinge in diagonale ma viene sempre chiusa dalla difesa di. Al terzo tentativo la numero 18 disceglie di cambiare ed attaccare in parallela trovando il punto.2-0 Primo tempo spinto di Chirichella che colpisce un po’ sotto il pallone. In precedenzaaveva difeso due volte su Gabi1-0 Diagonale vincente di Adigwe a mettere la parola fine su uno scambio caotico.TERZO SET16.59 La migliore marcatrice del match è Lanier con 10 punti, seguono Chirichella ed Adigwe con 7. La migliore tra le fila diè Orvosova autrice di 6 punti, tutti nel primo set.16.57veemente diche domina il secondo parziale. La squadra di Santarelli ha alzato i giri in battuta, trovando 3 ace e mettendo estremamente in difficoltà la ricezione avversaria.