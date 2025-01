Lortica.it - La BC Servizi Arezzo inaugura il 2025 con una convincente vittoria su Cantini Lorano Legnaia Firenze

Gli amaranto superano laal Palasport Estra per 82-69BCScuola Basket82-69Parziali: 24-18, 49-29, 69-51BC: Toia 17, Nica, Iannicelli 7, Marcantoni, Dal Pos 3, Buzzone 16, Lemmi 4, Prenga 14, Vagnuzzi 7, Kader 8, Terrosi ne, Bischetti 6. All.: Fioravanti; Ass.: Liberto e Bellavia: Landi 2, Castellani 3, Merlo 7, Sulina 13, Tonello 6, Scali 14, Nepi 7, Lastrucci, Del Secco 2, Senghor 8, Pieri 7. All.: Russo; Ass.: Armellini e NudoCon una prestazione maiuscola, la BC, guidata da coach Fioravanti, ha iniziato l’anno nuovo con unasulla. Davanti al pubblico di casa del Palasport Estra, gli amaranto si sono imposti 82-69 grazie a una prova corale di alto livello.