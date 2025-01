Lortica.it - Io sono il mio corpo: riduzione altezza, colesterolo e vitamina D

E’ evidente a tutti: con il passare degli anni la propriasi riduce. Chi più, chi meno rapidamente, comunque si perde in.E’ un processo involutivo del proprio.Il processo di invecchiamento e’ soggettivo e personale.Gran parte della senescenza dipende dall’alimentazione e dal personale stile di vita. Fumare o non fumare.Fare attività motoria oppure essere pigri, senza guardare al proprio..scelte personali.Con l’età si tende a perdere la sintesi delle proteine che causa perdita di muscolo, perdita di memoria, perdita di. Con il passare degli anni occorre ridurre carboidrati, grassi e aumentare le proteine.Si può compiere l’errore alimentare di introdurre un eccesso di carboidrati e di lipidi, con carenza di proteine.In questo scenario alimentare, compiuto giorno dopo giorno, gli acidi grassi alimentari invadono la cavità interna delle ossa dove e’ custodito il midollo osseo e agiscono sulle cellule staminali che si trasformano in adipociti, anziché in osteoblasti cellule che producono l’osso.