Lanazione.it - Il sindaco ai vertici della Asl: "Alla casa di comunità serve assistenza continua"

"Dopo aver già ricevuto rassicurazioni in merito, nei prossimi giorni scriveremoAsl Toscana Centro per chiedere un potenziamento dei servizidie un’ottimizzazionegestione delle emergenze e delle prese in carico per quanto riguarda Marci. I colloqui avuti con la dirigenza dell’Azienda Sanitaria, che ringrazio, sono stati sin qui positivi. Restiamo fiduciosi". Lo ha preannunciato ilGiovanni Campatelli (nella foto), facendo così il punto sulle prossime mosse dell’amministrazione in termini di sanità. Iniziando ddiinaugurata nel 2022: la nuova struttura intitolata a Rita Levi Montalcini ospita oggi tutti i servizi sanitari e socio-sanitari del territorio comunale, oltre agli ambulatori di tutti i medici di medicina generale e a un punto unico di accesso.