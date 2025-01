Quotidiano.net - Il Robison Crusoe moderno. Addio al custode-eremita di Budelli

LA MADDALENA (Sassari) Lo chiamavano il Robinsoncontemporaneo, ma anche il guardiano del paradiso. È morto a 85 anni Mauro Morandi, per 32 annidell’isola di, nell’arcipelago della Maddalena, di cui era stato l’unico abitante. La sua storia assomiglia ad una favola, tanto da suscitare interesse praticamente in tutto il mondo. Originario di Modena, dove svolgeva la professione di insegnante di educazione fisica, nel 1989 intraprese un viaggio in barca a vela con gli amici. "Volevo fare il giro del mondo, andare in Polinesia – raccontava a chi gli chiedeva del suo passato –. Ma la Polinesia l’ho trovata quasi subito". Fece tappa all’isola diin Sardegna e qui conobbe il, che gli disse che nel giro di un paio di giorni se ne sarebbe andato. Rimase incantato da quella sabbia rosa e da quelle acque cristaline.