‘Goldrake U’ arriva in tv a 50 anni dall’esordio dell’anime giapponese | dove vederlo

Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di anime giapponesi con “Goldrake U” (titolo originale “Grendizer U”). Il reboot della serie animata degli’70 “UFO Robot Goldrake” torna ora in tv in 13 nuovi episodi. Scopiamo insieme quando andrà in onda.U’: quando vedere in tv il rebootNel 1978 fece il suo debutto su Rai2 “UFO Robot Goldrake”, noto anche come “Atlas UFO Robot”. Il cartone, basato sul manga creato da Go Nagai, fu un successo incredibile al punto che anche la sua sigla divenne uno dei singoli più ascoltati negli’70. Ora a distanza di 50, torna il robot amato da milioni di generazioni. Il reboot della serie, dal titolo “Goldrake U”, andrà infatti in onda il giorno dell’epifania lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 21.