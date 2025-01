Departure – Stagione 2 la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

2, ladelLa secondadella serie drammatica intelligente e ricca di suspensedi Vince Shiao vede l’acclamata investigatrice Kendra Malley occuparsi del caso di un altro incidente. In questa, la storia si fa letteralmente terra terra, spostando la sua attenzione dall’aviazione alla ferrovia. La tavolozza dei colori diventa più calda e i personaggi più avvincenti.Il mistero inizia con l’incidente di un treno automatico superveloce e immerge il pubblico in una trama labirintica dalle implicazioni devastanti. Il mistero è abbondante e sconfinato, cosparso della giusta dose di bugie, inganni e intrighi politici. Se ildella storia vi sta facendo riflettere in silenzio, lasciateci dare forma ai vostri pensieri.Recap della secondadiIl mistero dellainizia con il deragliamento del treno automatizzato ad alta velocità Apollo, in viaggio da Toronto a Chicago.