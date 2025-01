Ilgiorno.it - Crema, ostaggi dell’ascensore rotto: madre e figlio invalidi bloccati in casa da 13 giorni

Leggi su Ilgiorno.it

(Cremona) –indal 24 dicembre. Succede a, in un appartamento di una palazzina di proprietà Aler di via Toffetti 29, nel quartiere dei Sabbioni. Il motivo? Un ascensore guasto e un pezzo di ricambio che non si trova. “Siamo una famiglia composta da due persone, io invalido all’80% per gravi problemi alle ginocchia e mia mamma di 92 anni invalida al 100%, costretta a spostarsi in carrozzina. Il nostro appartamento è al secondo piano, il che significa dover fare quattro rampe a piedi. Da prima di Natale non possiamo più uscire diperché l’ascensore del nostro condominio è guasto. Forse risolveranno il problema dopo l’Epifania”, spiega Gianni Mazzucchi descrivendo la situazione inaccettabile che sta vivendo dala sua famiglia. E non si tratta della prima volta, considerato che nell’ultimo anno l’ascensore si è giàaltre volte.