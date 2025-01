Lanotiziagiornale.it - Caso Sardegna, il centrodestra all’attacco sulla decadenza di Todde. La replica della governatrice: “Legittimata ad andare avanti”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Resta sotto i riflettori ilpresidenteRegione, Alessandra, dopo la richiesta al Consiglio regionale di dichiarare la-consigliera da parte del Collegio elettoraleCorte d’Appello di Cagliari per alcune irregolarità risultate dalla verificarendicontazione delle spese elettorali. Uninedito su cui regna ancora l’incertezza.Corsi e ricorsiIntanto sui tempi. La probabile richiesta di sospensiva da parte dei legali di, potrebbe congelare la questione fino alla discussione di merito. Resta il fatto che, nelin cui ladiventasse definitiva, comporterebbe lo scioglimento dell’assemblea sarda rinnovata un anno fa e il ritorno alle urne.L’iter in RegioneLa settimana prossima intanto potrebbe essere convocata la conferenza dei capigruppo nella quale ilchiederà, presumibilmente, di portare la vicenda in aula mentre, già da martedì prossimo, la giunta per le elezioni inizierà ad esaminare l’ordinanza-ingiunzione e le norme collegate.