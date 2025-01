Campi Bisenzio la rabbia della madre del 17enne ucciso | Mio figlio non finirà nel dimenticatoio lo Stato dovrà dare una risposta

Leggi su Open.online

«Sono sicura che le forze dell’ordine stanno facendo il loro lavoro, ma poi ladeve essere da parte dello». A parlare è Silvia Baragatti,di Maati Moubakir, ilper strada lo scorso 29 dicembre a, alle porte di Firenze. Nella mattinata di oggi, domenica 5 gennaio, la donna ha partecipato con il restofamiglia – il padre di Maati e gli altri tre figli – alla cerimonia promossa dal Comune nella via dove iltrovato senza vita. Secondo ladel giovane ragazzo, è fondamentale che arrivi un segnale da parte dello, affinché «non passi più il messaggio di un Paese dove si può fare tutto, dove non si punisce nulla, dove si sente dire ‘Eh. tanto non mi fanno nulla. eh tanto dopo due anni sono fuori.’ Basta».La morte di Maati MoubakirMaati Moubakir ècolpito più volte con un’arma da taglio.