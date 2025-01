Oasport.it - Calendario Australian Open Opening Week 2025: quando giocano Sinner e Alcaraz, orari, tv, streaming

Non ci sarà solo Janniktra i protagonisti dell’ing: l’azzurro la prossima settimana sarà impegnato a Melbourne, assieme ad altri tennisti di primo piano quali lo spagnolo Carlos, glii Alex de Minaur ed Alexei Popyrin ed il serbo Novak Djokovic.L’ingconsta di una serie di match d’esibizione previsti dal 7 al 10 gennaio: il primo avversario di, martedì 7, sarà il padrone di casao Alexei Popyrin, mentre l’avversario dell’italiano della sfida di venerdì 10 sarà l’ellenico Stefanos Tsitsipas.Doppio impegno anche per lo spagnolo Carlos, che affronterà entrambi i tennisti oceanici citati: mercoledì 8 sfida con Alex de Minaur, venerdì 10 confronto con Alexei Popyrin. Per il comparto femminile, sempre mercoledì 8, ci sarà il match tra la cinese Qinwen Zheng e l’ucraina Elina Svitolina.