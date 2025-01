Sport.quotidiano.net - Basket, i Dragons alzano la Coppa Toscana

Prato, 5 gennaio 2025 – Ecco il primo trofeo targato. La(Trofeo Alfredo Piperno) è rossoblù. Dopo la vittoria in semifinale contro Agliana, arriva il successo per 75-72 contro Pino Firenze al PalaCoverciano. Gara combattuta, con Pino avanti al decimo per 11-24 e 34-36 al riposo. Nel terzo quarto, vantaggio laniero (57-55 al minuto 30) e poi addirittura fino a +13 nell’ultimo quarto, con rimonta finale dei gigliati che non è servita a ribaltare il risultato. Il tabellino: Manfredini 9, Marini 4, Banchelli, Magni 16, Staino, Berni 5, Smecca 5, Salvadori 9, Torrini, Bruni 16, Pacini 11, Settesoldi. Percentuali al tiro: da due 21/36, da tre 7/23, ai liberi 12/16. 24 rimbalzi conquistati con 23 palle recuperate e 18 perse. 14 gli assist messi a referto. Una vittoria straordinaria, che consente alla Prato dei canestri di festeggiare un trofeo importantissimo.