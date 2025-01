Ilrestodelcarlino.it - Banda Musicale di Felina e Coro Vocilassù in un unico concerto

Ildi Toano e ladiper la prima volta saranno protagonisti insieme inoggi pomeriggio alle ore 18 nella Chiesa Parrocchiale di Cerredolo di Toano. Le due realtà montanare condivideranno il palco unendo le loro note in unche vuole festeggiare in musica l’Epifania. Gli entrambi due gruppi sono stati protagonisti di diversi concerti ed eventi in queste festività natalizie, non solo nell’Appennino reggiano. Il, è una realtà di spicco del comune di Toano, Paese dei Cori che festeggerà in questo 2025 il 30esimo anno di fondazione e lo farà con un grande evento nel mese di maggio. Ladi(foto), fondata nel lontano 1870 a, Paese della Musica, è una delle realtà più longeve dell’Appennino. Verrà proposto un programma molto ricco che spazia dalla musica di tradizione corale, colonne sonore, brani di musica pop arrangiati in chiave bandistica e fino ai brani natalizi.