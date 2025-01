Oasport.it - ATP Auckland, il tabellone di Cobolli e Sonego. Si parte con un derby azzurro

Saranno quattro gli italiani al via delprincipale dell’ATP 250 di, in Nuova Zelanda: a Flavio, testa di serie numero 6, Luciano Darderi e Lorenzo, infatti, si è aggiunto Luca Nardi, che ha superato le qualificazioni.Tre italiani sono finiti nellaalta del main draw ed al primo turno ci sarà iltra Nardi e: chi la spunterà affronterà uno tra il qualificato belga Zizou Bergs e la wild card neozelandese Isaac Becroft, mentre ai quarti il possibile incrocio sarà con il numero 4 del seeding, l’argentino Francisco Cerúndolo.Nel primo spicchio di, invece, quello presidiato dalla testa di serie numero 1, lo statunitense Ben Shelton, si trova invece Luciano Darderi, che potrà affrontare il nordamericano ai quarti ma per arrivarci dovrà dapprima battere all’esordio il lusitano Nuno Borges, numero 7 del seeding, e poi uno tra l’argentino Mariano Navone e lo statunitense Reilly Opelka, la cui presenza però è in dubbio dopo il ritiro odierno a Brisbane.