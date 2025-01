Lanazione.it - "Abbiamo ridotto l’abbandono scolastico"

PERUGIA – Proteste e tensioni intorno alla scuola: parla l’ex assessore Paola Agabiti, ora consigliere regionale di Fratelli d’Italia: "La scuola è un settore fondamentale su cui nei cinque anni in cui ho svolto il ruolo di assessore la Regione ha molto investito, senza alcun preconcetto o lettura ideologica ma con il solo scopo di costruire i presupposti per il miglior futuro dei nostri ragazzi. E i risultati lo hanno dimostrato". Agabiti prende i numeri come esempio: "Basterebbe un solo dato: l’Umbria è la Regione con il più basso tasso di dispersione scolastica d’Italia. Siamo passati dal 9,3% di popolazione studentesca che abbandona gli studi del 2019 al 5,6% del 2023, una diminuzione significativa nel quinquennio che quasi dimezza la media nazionale del 10,5%", evidenzia l’ex assessore regionale.