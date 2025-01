Ilfattoquotidiano.it - Vertice di maggioranza in Sardegna, Todde sulla decadenza: “Certa della legittimità del mio operato, non mi risultano irregolarità”

“Sono serenamente al lavoro, come potete vedere, dopo anche un confronto con la mia”. “Ho la piena motivazione e la piena legittimazione di continuare a lavorare per i sardi e così farò”. La presidenteRegione, Alessandra, conferma la volontà di andare avanti dopo l’ordinanza-ingiunzione che dichiara la suaper presuntenei rendiconti delle spese elettorali. La governatrice ribadisce la doppia strada del ricorso, anche se la palla passa ora al Consiglio regionale che dovrà decidere se ratificare o meno quanto stabilito in via amministrativa. “Ho sentito Conte e Schlein. Chiaramente ho il supportomia forza politica e di tutte le forze politichemiache ovviamente stanno lavorando per sostenermi”, sottolineaparlando coi giornalisti al termine deldi, “Credo che queste cose debbano essere affrontate nella misura in cui accadono – spiega – bisogna avere la forzaverità e dei fatti io so lavorare solo così”.