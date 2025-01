Unlimitednews.it - Usa, Mike Johnson rieletto presidente della Camera

Leggi su Unlimitednews.it

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il repubblicanoè statoal primo scrutinio, convincendo i critici del Gop a mantenere il potere. In un primo momento i membri repubblicanidei Rappresentanti Ralph Norman e Keith Self avevano votato contro di lui. Nella fase cruciale delle votazioni i principali detrattori del Gop hanno cambiato i loro voti per sostenereall’ultimo minuto, dopo che il repubblicanoLouisiana era in procinto di perdere.Dopo il voto nominale iniziale,era rimasto indietro, con tre defezioni del Gop. Il deputato Thomas Massie aveva votato per Tom Emmer, mentre il deputato Ralph Norman aveva votato per Jim Jordan e infine Keith Self aveva votato per il deputato Byron Donalds.Dopo che tutti i membridei Rappresentanti hanno fatto le loro nomine, il voto è stato tenuto aperto per un lungo periodo di tempo e primachiusura ufficialeha convinto Self e Norman a cambiare i loro voti, riuscendo così a raggiungere la “magica” cifra di 218 per assicurarsi un secondo mandato da speaker