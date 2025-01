Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-01-2025 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in via del Foro Italico di di transito tra viale Tor di Quinto in largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico fino alle 16 di questo pomeriggio per un intervento di potatura rallentamenti alla circolazione invece in seguito a incidente sono segnalati su via dei Monti Tiburtini all’altezza della circonvallazione Nomentana sulla Lungotevere Marzio all’altezza di Ponte Cavour e poi in via dell’Accademia Peloritana sempre per un incidente la strada è chiusa in direzione di via Accademia degli Agiati via Marziale invece chiusa per un avvallamento modificata la viabilità con un doppio senso di marcia in via Galimberti da piazza Giovenale a via Elio Donato in altro avvallamento è chiusa al transito in via Vittoria strada che collega via del corso con via del Babuino In collaborazione con Luce Verde infomobilità