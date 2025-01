Sport.quotidiano.net - StradiVialli, un mito per sempre: "Non mollare mai, sua lezione di vita"

"Never give up", ovvero "Nonmai". Con queste tre parole che sintetizzano unadi, Massimo Mauro ricorda l’amico e compagno di squadra Gianluca Vialli, di cui domani ricorre il secondo anniversario della morte avvenuta a Londra dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas. "Never gip up - sottolinea Mauro, che insieme all’ex campione di Cremonese, Sampdoria e Juventus ha datoalla Fondazione per sostenere la ricerca per combattere la Sla - vuol dire potercela fare sino alla fine. Luca me lo diceva, nelladi tutti i giorni, durante la malattia, persino quando giocavamo insieme a golf". E’ questo l’insegnamento che uno degli attaccanti più amati della nazionale ha lasciato in eredità, insieme all’impegno con e per la Fondazione stessa. "uno come Luca non si commemora - sorride Mauro - si festeggia ed ècon noi".