Sonic 3 e una saga che funziona (ancora) benissimo

Il terzo film dedicato al riccio dei videogiochi SEGA è l'apice di un percorso iniziato contro i favori del pronostico, conquistandosi il suo posto al sole con intelligenza e una formula complessa in continua espansione.3 - Il film si sta per attestare come il più grande successo commerciale di inizio 2025 del nostro panorama, vincendo tra l'altro la corsa in una programmazione fittissima, che ha visto la coesistenza di diversi titoli considerabili di primo interesse per il grande pubblico. Un risultato che segue in scia la bontà della sua corsa nei botteghini esteri. Un risultato incredibile che arriva a coronamento di unapartita con tutto fuorché che con i favori del pronostico, ma che invece ha saputo lavorare con intelligenza e approfittare di un momento storico favorevole come quello del matrimonio tra .