Roma disastro nella gestione delle ceneri funerarie | il sistema va in tilt

Leggi su Ilfaroonline.it

- E’ il caos. Decine dinon sono state ritirate dagli operatori funebri per via di un cambio di regole dettato dall’Ama e mal comunicato. Il risultato? Tante famiglie che aspettavano l’inizio dell’anno per poter aver ledei propri cari sono rimaste senza risposta.Lasi è trasformata in un caos organizzativo senza precedenti, generando tensioni e accuse tra operatori del settore e le autorità preposte. Secondo le dichiarazioni raccolte, gli enti responsabili affermano di aver inviato le informative necessarie “a tutte le agenzie”. Tuttavia, nessunacirca 200 agenzie coinvolte – tra quelle servite dall’interlocutore – ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale.Nel dettaglio, non si può più andare a ritirare lecon una semplice delega della famiglia, ma bisogna rispettare un rigido protocollo che prevede l’inserimenti di dati specifici sia della famiglia sia degli operatori, in una pratica unica.