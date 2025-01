Lettera43.it - Omicidio Mamadi Tunkara, fermato al confine con la Svizzera il sospetto killer

La polizia haun uomo sospettato di essere il responsabile dell’di, il vigilante accoltellato il 3 gennaio in via Tiraboschi, nel centro di Bergamo. Le autorità erano sulle sue tracce sin dalla sera del delitto e lo hanno rintracciato alcon la. Non è stato chiarito se si tratti della stessa persona con cuiaveva avuto una lite il 31 dicembre, fuori dal supermercato Carrefour, dove lavorava. Dopo il presunto agguato, l’aggressore era fuggito a piedi, con un residente che ha persino registrato la fuga dell’uomo con il cellulare dalla propria finestra.Articolo completo:alcon laildal blog Lettera43