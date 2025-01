Bergamonews.it - Omicidio in via Tiraboschi, il sospettato ha confessato in Questura: “Il movente? Gelosia”

Bergamo. “C’è un?”, domanda un giornalista. “Sì, c’è.”. “Di che tipo?”. “Sentimentale”. In una conferenza stampa convocata sabato pomeriggio alle 17.30 ina Bergamo, il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota chiarisce alcuni aspetti legati al tragico fatto di sangue che si è consumato venerdì pomeriggio in viaa Bergamo. Aspetti ancora oscuri, a partire dal presuntodell’, attorno al quale regna comunque molta prudenza. A quanto pare il 34enne Mamadi Tunkara e l’uomo che l’ha ucciso con quattro coltellate, Djiram Sadate, un 28enne richiedente asilo originario del Togo, erano interessati alla stessa donna. Donna che, in passato, avrebbe avuto una relazione con l’aggressore e che attualmente stava iniziando a frequentare la vittima.L’omicida è stato fermato per controlli a bordo di un treno diretto a Lugano.