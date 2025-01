Ilrestodelcarlino.it - Morì folgorato in Algeria, la rabbia della madre: “Chiedo giustizia e rispetto. Nessuna risposta in 4 anni”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 4 gennaio 2025 – “Sono stanca. Voglio un incontro con il ministro Tajani. Voglioper la morte di mio figlio e per la sua famiglia che deve vivere. In quattronon ho avuto alcunaed è arrivato il momento di dire basta". È questo lo sfogo di Barbara Degli Esposti, mamma di Alex Bonucchi, il 25enne, allenatore del Rolo che ha perso la vita fulminato nella piscina di un hotel ad Algeri, dove lavorava come tecnico elettricista, il 4 gennaio del 2021. Esattamente quattrofa. Dopo quattronon ha ottenuto risposte. "per la morte di mio figlio e per una famiglia che combatte per ottenere almeno un briciolo di. Da quel giorno il caso di mio figlio è finito inutilmente nelle aule di tribunale: nonostante le autopsie confermassero la morte per folgorazione, ad oggi non c’è alcun colpevole".