Quotidiano.net - Mattino 4, quando torna in onda il programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti

Leggi su Quotidiano.net

Tanto tuonò che. comunque non piovve.in. E lo fa, come daper i palinsesti Mediaset dopo la pausa natalizia della maggior parte dei programmi “canonici”, martedì 7 gennaio. In un primo momento ilmattutinodaera sembrato - anzi, più che sembrato, visto che era stato sospeso senza un termine preciso - in bilico. Ora ecco l’ufficialità:4 non lascia, anzi conferma. "Martedì 7 gennaio riparte su Canale 55 e poi su Retequattro4” ha confermato la stessada Abu Dhabi, dove si trova in vacanza con il compagno Marco Bacini. Un annuncio dato sui social network proprio per fugare ogni dubbio, viste le voci insistenti dei giorni scorsi In realtà sono i vertici Mediaset ad averlo confermato nella forma e nella sostanza.