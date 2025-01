Lanazione.it - Lutto nel calcio. Se n’è andato. Franco Capovani

Era la figura instancabile e solare della grande famiglia dela Forte dei Marmi. E’ scomparso a 77 anni (li avrebbe compiuti a febbraio), da oltre cinquant’anni al servizio delle società sportive calcistiche locali, inizialmente come addetto alla biglietteria ma soprattutto come barista, prima allo stadio Necchi-Balloni e poi al centro sportivo Aliboni di via Versilia assieme alla moglie. Una passione iniziata da giovane:ha lavorato un vita intera alla Camuzzi dedicando il proprio tempo libero all’allora Unione sportiva Forte dei Marmi, per poi rimanere come colonna portante nonostante i mutamenti societari. "Persona seria, forte e di fiducia del presidente – è il saluto del Forte dei Marmi 2015 – era sempre a disposizione e ha dato il suo contributo anche quando era provato dalla malattia dimostrando tutto il suo amore verso questo sport".