Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Skiathlon Val di Fiemme 2025 in DIRETTA: quattro al comando a metà gara, staccate Diggins e Niskanen

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 17ma Comarella a 1’30”, 19ma Ganz a 1’48”.15.59 Le primeripartono con un margine di 25? su Parmakoski, 33? sue 37? su15.58completata, le atlete ora andranno a cambiare gli sci per poi disputare la seconda parte della competizione in skating.15.57 ATTACCANO SLIND E JOHAUG! Azione offensiva delle due norvegesi, Andeon tiene botta mentre accusa il colpo Stadlober che perde qualche metro.15.55 Tengono botta Andeon e Stadlober, molto più in difficoltà le finniche che continuano a perdere sulla testa. PiùHeidi Weng e Victoria Carl.15.53 Lebattistrada viaggiano con 15? su Parmakoski, 22? sue 29? suagli 8 km.15.51 Il gruppo di testa perde un elemento: si stacca infatti Parmakoski.