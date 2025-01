Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Skiathlon Val di Fiemme 2025 in DIRETTA: la Norvegia festeggia con Klaebo e Johaug, secondo un fantastico Pellegrino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.35 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.16.34 Sarà tutta un’altra storia la situazione al maschile, dove la vittoria è già consolidata nelle mani di Johannesmentre i due gradini del podio sono entrambi da assegnare. Ci proverà anche Federico, non lontano dalla terza piazza: servirà un’impresa, ma l’azzurro in questi anni ci ha abituato nel smentire i pronostici.16.32 Si chiude qui la penultima giornata delde Ski 2024-. Theresesi impone per l’85ma volta in Coppa del Mondo e mette un mattone pesantissimo sulla conquista del. Una gara spettacolare quella disputata dalla fuoriclasse norvegese, sicuramente diventata la nuova favorita per la vittoria finale.