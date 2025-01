Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: bene Goggia, 2a Colturi, 5 azzurre qualificate. Alle 12.30 la seconda manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMAFEDERICA BRIGNONE CADEFEDERICA BRIGNONE CRITICA DURAMENTE IL CALENDARIOSOFIA: “NON MI ACCONTENTO”11.05 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento12.30 per la. Un saluto sportivo.11.04 Cinque le: 12ma Sofiaa 2.09, 19ma Lara Della Mea a 2.80, 22ma Asja Zenere a 3.02, 26ma Roberta Melesi a 3.21 e Ilaria Ghisalberti 30ma a 3.46. Niente da fare per Collomb (31ma a 3.58, prima delle escluse), Platino (33ma a 3.65) e Bassino (42ma a 3.94). Fuori Federica Brignone, che aveva il 15° tempo al primo intermedio.11.03 E’ terminata la prima. Questa la classifica finale:1) Sara Hector (Svezia) 58?052) Lara(Albania) +1.133) Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.