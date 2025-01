Lanazione.it - La scia lunga del calo delle nascite, ma il policlinico è in controtendenza

Siena, 4 gennaio 2025 – Siena, innazionale, rialza la testa e vede risalire il numero: alLe Scotte nel 2024 sono stati 934 i bambini nati, di cui 458 maschi e 476 femmine; 915 il numero dei parti, di cui 10 gemellari. Un piccolo passo in avanti, con 45 neonati in più rispetto ad un anno fa: nel 2023 infatti sono nati 889 bambini da 862 parti. L’anno peggiore, in termini di, il 2023: nel 2022 i parti erano stati 924; e nel 2021 erano stati 974, con 1.001 bimbi nati; andando ancora a ritroso troviamo 915 nati nel 2020 e 1.021 nel 2019; dieci anni fa, nel 2015, a Siena videro la luce 1.300 neonati. Allarghiamo il quadro, facendo i conti anche con la provincia e i due punti nascita degli ospedali Asl, di Poggibonsi e Montepulciano. A Campostaggia nell’anno appena concluso, il 2024, sono nati 468 bambini, di cui 231 femmine e 237 maschi.